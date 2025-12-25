Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu, aylar süren emeğini Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen muazzam bir finalle taçlandırdı. Yılın son konseri, sadece bir müzik dinletisi değil, şehrin kültürel hafızasına kazınan bir sanat buluşmasına dönüştü.

Çorum Halk Eğitimi Merkezi çatısı altında bir araya gelen gönüllü sesler ve saz üstatları, Şef Selda Erdost'un disiplini ve vizyonuyla 4 ay boyunca ilmek ilmek işledikleri repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Salonun muhteşem atmosferinde yankılanan notalar, Türk müziğinin bin yıllık derinliğini ve zenginliğini bir kez daha kanıtladı. Klasik eserlerden güncel bestelere uzanan geniş yelpazeli program, izleyicileri hüzün ve coşku arasında duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Konserin en dikkat çekici yanı, sahne ile seyirci arasındaki eşsiz uyumdu. Şef Selda Erdost'un yönetimindeki koronun her bir eseri büyük bir titizlikle icra etmesi, salonu dolduran yüzlerce sanatseverin de zaman zaman bu ezgilere tek bir ağızdan eşlik etmesini sağladı. “Mazide Kalanlar” temalı gecede, müziğin birleştirici gücü fiziksel bir varlık gibi salonda hissedildi.

Yılın son konseri olması nedeniyle bir “final” niteliği taşıyan geceye; protokolün yanı sıra çok sayıda eğitimci ve vatandaş katıldı. Programın sonunda Şef Selda Erdost'a sunulan çiçek ve plaketler, koro üyelerinin aylar süren uykusuz provalarının ve disiplinli çalışmalarının birer nişanesi olarak kabul edildi.

Gecenin sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafında, yorgunluğun yerini başarının getirdiği haklı bir gurur ve yüzlerdeki tebessüm aldı.Çorum Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu, bu konserle sadece yılı kapatmakla kalmadı, gelecek sezon için de çıtayı çok daha yukarıya taşıyacağının sinyallerini verdi.