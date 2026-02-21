Çorum Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde hem Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yataklı servislerinde tedavi gören vatandaşları hem de Çorum’da bulunan huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hijyen paketi dağıttı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yatarak tedavi gören toplam 690 hastaya ve huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlara çeşitli hijyen malzemelerinden oluşan paketler ulaştırıldı.

Ziyaret sırasında ekipler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın geçmiş olsun dilekleri ile Ramazan ayı tebrik mesajını hasta, hasta yakınları ve huzurevi sakinlerine iletti.

Hastalar, yakınları ve huzurevi sakinleri ise Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi