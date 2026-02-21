Hızır ayında oruç tutan yurttaşlar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde bir araya gelerek ibadetini yerine getirdi.

Cem ibadetinde 12 hizmet yerine getirilerek, duaz-ı imamlar, gülbengler okunup semah dönüldü. Büyük bir kalabalığa rağmen Hızır Cemi, olgunluk içerisinde gerçekleşti, canlar lokma paylaşarak gönül birlikteliğini güçlendirdi.

Dede Nurettin Aksoy, “Hızır, dara düşenlerin, yolda kalanların ve zor durumda olanların umududur, yardımına koşandır. Lokma paylaşımına önem vermeli, Hızır’ı gönlümüzde yaşatmalıyız. Her birimiz bir canın hızırı olmalıyız. Yolumuzu, erkanımızı Hızır bilinciyle aydınlatmalıyız” diye konuştu.

Aksoy, “Hanenize, sofranıza, gönlünüze hızır uğrasın” ifadesini kullandı.

“GÖNLÜMÜZ DAR OLMASIN YETER”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Hızır Cemi” vakıf binasında bulunan cemevinde gerçekleştirildi.

Ceme ilgi ve katılımın yüksek düzeyde olması, cem salonunun tamamen dolu olması dikkat çekti.

Salona sığmayan vatandaşların bir kısmı ceme katılamadı.

Dede Nurettin Aksoy, “Yerimiz dar, ama gönlümüz dar olmasın yeter. İnşallah yeni binamızda çok daha geniş salonlarda cem yapacağız” dedi.

Hızır aşkına cem olan canlar, lokma paylaşımında bulundu, gönül birlikteliğini güçlendirdi. Hızır oruçlarının ardından düzenlenen Hızır Cemi, canların tek yürek olmasına vesile oldu.

HIZIR LOKMASI PAYLAŞILDI

Vakıf yemekhanesinde lokma paylaşan katılımcılar, daha sonra Cemevinde muhabbet etti.

Vatandaşlar, dedelerin, anaların ve âşıkların öncülüğünde gönül birlikteliği sağlayarak oruçlarının Hak katında kabulünü diledi. Vatandaşlar, Hızır aşkına kesilen kurbanların lokmasına ortak oldu.

DEDELER VE ANALAR CEMİ YÖNETTİ,

ÂŞIKLAR SAZIN TELİNE VURDU

Cem, Dedeler; Nurettin Aksoy, Şahin Polat ve Ana Şirin Çokatak’ın önderliğinde yapılırken, Dede Cafer Uysal, Dede Hüseyin Bozdoğan ve Baba Hasan Bolat da posta oturdu.

Cem, zakir İsmail Güçlü, Nesimi Bilgin ve Merzifonlu aşık Ayşe Albayrak’ın deyişleri eşliğinde yapıldı. Cemde ayrıca; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer alırken, Kırklar Semahı da dönüldü.

Cem birleme ve Kırklar Semahı ile tamamlanan muhabbetin sonunda ise “Hızır lokması” dağıtıldı.

Cem sırasında bir açıklama yapan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Dede Nurettin Aksoy, artık bu mekanların canlara yetmediğini, fiziki mekanların yetersiz kaldığını dile getirerek, bir bölümü hizmete açılan ve inşaatı devam eden Rıza Şehri projesine tüm canların desteğini beklediklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi