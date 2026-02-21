Türk Ocakları Çorum Şubesi’nde yeni dönem yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İrfan Çağlar başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı yapılırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, kültürel ve akademik etkinliklerin artırılması, gençlere yönelik çalışmaların güçlendirilmesi ve kurumsal faaliyetlerin daha sistematik bir yapıya kavuşturulması konuları ele alındı. Yeni dönemde daha aktif bir çalışma takvimi oluşturulması hedeflenirken, kamuoyuna yönelik programların da artırılması planlanıyor.

Yapılan görev dağılımına göre; Prof. Dr. İrfan Çağlar başkanlığa devam ederken, başkan yardımcılığı görevine Dr. Alperen Uluer Yaşar getirildi. Saymanlığa Hasan Hüseyin Hastaoğlu, sekreterliğe Yaşar Türk seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Erkan Çiftçi, Mustafa Burak Yalçın ve Emrah Mutlu getirildi.

Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini Av. Fahri Azkur üstlenirken, başkan yardımcılıklarına Doç. Dr. Mustafa Onur Tetik ve Dr. Emrah Şahin seçildi.

Muhabir: Haber Merkezi