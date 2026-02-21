Türkiye’de işsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı 4’ncü çeyrek İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İşgücü, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 14.9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,0'ı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 29,0 oldu

