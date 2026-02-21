Eğitim-İş Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, “Laiklik, inanç özgürlüğünün en büyük teminatıdır ve biz bu teminatı korumaya kararlıyız” dedi.

Eğitim-İş yönetimi; Çorum Belediyesi tarafından okullarda başlatılan “sevap avcıları” adlı yarışmaya karşı yaptığı basın açıklamasının ardından Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamaya cevap verdi.

Eğitim-İş Çorum Şube yönetimi; “Bizim itirazımız, manevi değerlerin kendisine değil; bu değerlerin belirli bir yorumunun devlet eliyle ve okul çatısı altında birer "etkinlik" adı altında dayatılmasınadır” ifadesini kullandı.

Eğitim-İş’in açıklaması şu şekilde:

“OKULLAR SİYASET ÜSTÜDÜR, LAİKLİK VE

BİLİMSELLİK İLKELERİNİN MERKEZİDİR”

“Son günlerde sendikamızın, okullarda yürütülen belirli dini etkinliklere dair gösterdiği haklı ve hukuki tepki üzerine yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Türk Eğitim-Sen ve diğer yapıların iddialarına karşı şu noktaların altını çizmek zaruridir:

Okullar, her türlü siyasi ve dini grubun faaliyet alanı değil; anayasal güvence altındaki "laiklik" ve "bilimsellik" ilkelerinin merkezidir. Milli ve manevi değerler adı altında pedagojik formasyonu tartışmalı etkinliklerin okul içine taşınması, eğitimin birleştirici gücüne zarar vermektedir.

Bizim itirazımız, manevi değerlerin kendisine değil; bu değerlerin belirli bir yorumunun devlet eliyle ve okul çatısı altında birer "etkinlik" adı altında dayatılmasınadır. Farklı inanç gruplarına veya inançsız ailelere mensup öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, tarafsızlık ilkesi çiğnenemez.

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği "çağdaş uygarlık düzeyi", eğitimin dinsel referanslarla değil, akıl ve bilimle şekillenmesiyle mümkündür. Laiklik, inanç özgürlüğünün en büyük teminatıdır ve biz bu teminatı korumaya kararlıyız.

Okulların birer "sosyal yardım" veya "dini tebliğ" merkezi gibi kullanılması, çocukların gelişim psikolojisi açısından sakıncalar doğurabilir. "Liyakat" vurgusu yapanların, okul müdürlerinin asli görevinin eğitim kalitesini artırmak olduğunu hatırlaması gerekir.

Bizler, çocuklarımızın dünya ile rekabet edebilen, sorgulayan ve özgür bireyler olarak yetişmesini savunuyoruz. Okulda ayrışmayı değil, sınıfta eşitliği sağlama noktasında mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bugün okullarda 'milli ve manevi' bekçiliğe soyunanların, daha dün 'çözüm' adı altında Kandil’in temsilcileriyle aynı masaya oturanlara, bebek katiline 'özgürlük' naraları atan siyasi uzantılara karşı sergiledikleri o derin 'sükûneti' de unutmadık. Milli değerleri dillerinden düşürmeyenlerin, bu değerlerin asıl teminatı olan Cumhuriyet’in temelleri sarsılırken gösterdikleri bu 'stratejik esneklik', bugün bize verdikleri 'değerler eğitimi' dersinin inandırıcılığını fazlasıyla sorgulatmaktadır. Bizler, rüzgâra göre yön değiştirenlerin değil; dün de bugün de tam bağımsız, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin safında duranların sesiyiz.”

Muhabir: Haber Merkezi