Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Çorum genelindeki fırınların önünde her yıl olduğu gibi uzun pide kuyrukları oluşmaya başladı.

İftar sofraları için sıraya giren vatandaşlar ise bazı fırınların yalnızca 400 gramlık “çiftli” pide satmasına tepki gösterdi. İddiaya göre, kimi fırınlarda 20 liradan satılan 200 gramlık tekli pide üretimi yapılmıyor.

Gazetemize ulaşan vatandaşlar, mahallelerindeki bazı fırınların tekli pide çıkarmadığını ve sadece 400 gramlık çiftli pide sattığını belirterek yetkililerden denetim talebinde bulundu.

Vatandaşlar, özellikle küçük aileler ve tek yaşayan kişiler için tekli pide seçeneğinin sunulması gerektiğini ifade etti.