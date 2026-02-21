Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu, Şam'da iftar programları düzenleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı eleştirdi.

Bekiroğlu, sosyal medya hesaplarından Ulukavak Mahallesi muhtarlığı önünde yardım alabilmek için kuyrukta bekleyen kalabalığın videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ir heyet ile Şam'da Çorum halkı adına iftar veriyormuş tevafuken CNN Türk kanalına verdiği röportaj ile öğrendik. Ancak Sayın Başkan, ikametgahınıza 200 metre uzaklıkta her gün yüzlerce garip gurabanın Ramazan ayında yardım çilesine şahit oluyoruz. “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir!” hadisini de hatırlatarak keşke şehrindeki bu mağdur insanları da görseniz."