Vali Dağlı’ya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal eşlik etti.

Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yapılan ziyarette karşılıklı olarak iyi niyet temennilerinde bulunuldu.

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret sırasında protokol üyeleri, kutsal toprakları ziyaret ettikleri sırada yaşadıkları anılarının paylaştı.

Hac ibadetinin kabul olması ve hayırlı olması konusunda ziyarete katılan protokol adına dileklerini ileten Vali Dağlı, başkanımız Allah‘ın bize vazife kıldığı haç görevini sağlık içerisinde yerine getirip dönmüştür. Allah bütün milletimize Sevgili Peygamberimizin ayak bastığı topraklara yüz sürmeyi nasip etsin. Rabbim hac vazifesini yerine getiren kıymetli başkanımız ve cümle Müslüman âleminin ibadetlerini kabul ve makbul eylesin inşallah“ dedi.

Hac vazifesini yerine getirirken kendisine ve hacı adaylarına yardımcı olan tüm görevlilere teşekkür eden Başkan Erdoğan Çerikci, konuklarına zemzem suyu ve hurma ikramında bulundu.