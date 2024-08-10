Samsun'da 5-11 Ağustos UMKE Haftası nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) çalışanları bir araya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Samsun’da 346, bize bağlı illerdeki gönüllülerimizle birlikte toplam 826 kişilik büyük bir medikal arama kurtarma ailesi oluşturuyoruz. UMKE oluşturduğu yıkılmaz gönül bağlarıyla adeta ülkeye umut oldu" dedi.

Samsunum-1 gemisinde düzenlenen etkinlikte gönüllü UMKE çalışanları Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte haftalarını kutladı. Burada ekipler pasta kesti. Açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Samsun UMKE olarak, 5. Bölge koordinatör il olmamız da nedeniyle sadece kendi ilimizdeki gönüllerimizi değil, bize bağlı Amasya, Ordu ve ÇORUM illerimizdeki UMKE gönüllerimizin de acil durumlarda koordinasyonunu sevk ve idaresini biz sağlıyoruz. Bu kapsamda Samsun’da 346, bize bağlı illerdeki gönüllülerimizle birlikte toplam 826 kişilik büyük bir medikal arama kurtarma ailesini oluşturuyoruz. Her geçen gün büyüyen ve aramıza yeni gönüllülerin katıldığı UMKE ekiplerimiz bugüne kadar çeşitli afetler ve askeri operasyon bölgesi görevlerinde Sinop, Kastamonu, Giresun, Rize, Hatay, Kilis, Mardin, Hakkâri, Elâzığ, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Osmaniye illerinde olmak üzere toplam 14 ilde görev yaptı. Yani yurdumuzun neresinden bir acil yardım çağrısı geldi, Samsun UMKE ekiplerimiz dakikalar içinde yola çıkıp, bir saniye bile tereddüt etmeden yardım çağrısı yapılan ildeki vatandaşlarımızın yanına koştu, özverili çalışmalarıyla herkesin takdirin kazandı ve oluşturduğu yıkılmaz gönül bağlarıyla adeta ülkeye umut oldu. Sağlık Bakanlığımızın da takdirini kazanan ekiplerimiz, ülke insanımızın kalbine ‘UMKE demek UMUT demektir’ sloganını işledi. Biz de ekiplerimizle üstlendiğimiz bu görevin ve misyonun bilinciyle tatbikatlar yapmaya, eğitimlerimizi tamamlamaya, aramıza yeni UMKE gönüllülerimizi kazandırmaya ve sel, deprem, heyelan, çığ gibi yaşamı olumsuz etkileyen olaylarda, hangi koşulda olursa olsun her zaman vatandaşlarımıza uzanan umut eli olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm UMKE ekiplerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyor, UMKE haftalarını kutluyor, görevlerinde ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca etkinlikten dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS