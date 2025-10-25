Recep A. idaresindeki 34 RGS 38 plakalı kamyonet ile Akın Y. yönetimindeki 34 FFK 793 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak ile 1. Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ayşegül Y., Aysima İ.Y. ve Yunus K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK