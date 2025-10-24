Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem G. (41) sırtından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.