Necati Şentürk (22) idaresindeki 19 AEY 976 plakalı motosiklet, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Çelik bariyerlere çarpan sürücü Şentürk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, motosikletin kaza noktasından yaklaşık 350 metre ileriye sürüklendiği belirlendi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK