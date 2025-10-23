Kaza, Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Özcan T. idaresindeki 34 KAV 747 plakalı otomobil, aynı yönde ilerlerken "U" dönüşü yapmak isteyen Mustafa A. yönetimindeki 19 ADS 813 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 19 ADS 813 plakalı otomobilde bulunan Filiz A. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'e kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İHA AJANS