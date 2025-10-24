Hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle alım satımların durduğunu, besicilerin borçlarını ödeyemez duruma geldiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Çiftçimizi zirai don, kuraklık ve düşük fiyatların ardından aylardır devam eden şap hastalığı vurdu. Üreticilerin Tarım Kredi ve Ziraat Bankasına olan borçları faizsiz ertelenmeli, hayvancılıktaki krize acil bir çözüm bulunmalıdır” dedi.

TBMM Genel Kurulu’ndan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Sayın Bakan, Çorum'da ziyaret ettiğim besiciler, ‘Şap hastalığından dolayı hayvan pazarları aylardır kapalı, hayvan satışı yapamıyoruz; satış yapanlar el altından yapıyorlar, burada insan sağlığıyla oynanıyor. Piyasayı celepler belirliyor, zarar üzerine zarar ediyoruz. Bu belirsizlik ne kadar sürecek? Girdi fiyatları sürekli artıyor, ithalata izin veriliyor; devletimiz neden bu süreci düzgün yönetmiyor? Tarım Kredi Kooperatifi borcumuzu ödeyemedik, Ziraat Bankası yem kredilerinin günü gelmek üzere; mazot, gübre ve esnafa olan borçlarımız var; ne yapacağımızı, nasıl ödeyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Sayın vekilim, kısacası; batıyoruz, bitiyoruz’ diyor. Şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları aylardır kapalı. Üreticilerimiz ciddi bir mağduriyet yaşarken, işlerini çeviremez, borçlarını ödeyemez noktaya gelmişlerdir. Besicilerin tarım kredi ve ziraat bankasına olan borçları faizsiz ertelenmeli, hayvancılıktaki krize acil ve etkin müdahale edilmelidir.”

