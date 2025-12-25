Seminerin açılış konuşmasını yapan Bahçelievler İlkokulu Müdürü Ender Özcan Özçakır, dijital bağımlılığın günümüzde çocuklar ve gençler için önemli bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, “Teknolojiyi hayatımızdan tamamen çıkarmamız mümkün değil. Önemli olan onu doğru, yerinde ve zamanında kullanmayı çocuklarımıza öğretmek. Biz eğitimciler olarak öğrencilerimizi sadece bugüne değil, hayata hazırlamak zorundayız” dedi.

Açılışın ardından Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Şevval Akın tarafından yapılan sunumda; dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki etkileri, sağlıklı ve bilinçli ekran kullanımı, aile içi iletişimin önemi ile ebeveynlerin rehber rolü ele alındı. Bilimsel verilere dayanan örneklerle desteklenen sunum, velilerden yoğun ilgi gördü.

Soru-cevap bölümüyle interaktif hale gelen seminerde, velilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Etkinlik, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilinçli teknoloji kullanımına yönelik farkındalığın artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Programın sonunda Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, etkinliğe katkı sunan ve organizasyonda görev alan üniversite öğrencilerine teşekkür belgelerini takdim etti. Belgelerin, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini desteklemek ve katılımlarını teşvik etmek amacıyla verildiği belirtildi.

Okul yönetimi, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda aileleri eğitim sürecinin merkezine alan bu tür çalışmaların Bahçelievler İlkokulu’nda artarak devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR