Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan AK Parti Çorum heyeti ayrıca AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantılara katılarak bazı ziyaretlerde de bulundu.

Heyette AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tayyip Emin Şener yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ülke ve dünya gündemi üzerine konuştu.

Toplantıda vatan topraklarının her metrekaresinde AK Parti'nin hizmet sancağını gururla dalgalandıran yol ve dava arkadaşlarına muhabbetlerini gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin, Kıbrıs, Libya, Terörsüz Türkiye ve asgari ücret gibi konulara değindi.

YAKUP ALAR, EFKAN ALA İLE BULUŞTU

AK Parti İl Başkanı Toplantı kapsamında gittiği Ankara’da Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ile biraraya gelerek istişarede bulundu. Ayrıca Genel Merkez Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz ile buluştu. Görüşmeye AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de katıldı. Alar ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün başkanlığında, Teşkilat Başkan Yardımcılarının katılımlarıyla düzenlenen İl Başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısına da katıldı.

YEREL YÖNETİM TOPLANTISI

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimlerin çalışmaları ele alındı.

Başkan Aşgın ayrıca AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mücahit Yanılmaz, Eyüp Eroğlu ve Temel Başalan ile birlikte düzenlenen yerel yönetim politikaları ve çalışmaları ile ilgili istişareye de katıldı. Aşgın: “Her geçen gün daha da artan azim, kararlılık ve sevdamızla şehrimiz ve ülkemize hizmete devam ediyoruz” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanan dostu Abdurrahim Taş'ı da ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini iletti.