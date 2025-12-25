Vali Ali Çalgan, üç ayların rahmet ve bereket iklimine girildiğini hatırlatarak Regaib Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunun hep birlikte yaşandığını ifade etti.

Regaib Kandili’nin Allah’ın lütuf ve ihsanlarının bolca tecelli ettiği mübarek bir gece olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, bu özel zaman diliminde duaların Yüce Mevla’ya arz edildiğini, O’nun rahmetine sığınıldığını ve barış ile kardeşlik bağlarının güçlendiğini vurguladı.

Bu gecenin, rahmetin, bereketin ve müjdenin tecelli edeceği müstesna bir fırsat sunduğunu kaydeden Vali Çalgan mesajında, başta Çorumlu hemşehrileri olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni en içten dilekleriyle kutladığını belirterek, bu mübarek gecenin kardeşlik bağlarını güçlendirmesini, birlik ve beraberliği pekiştirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz etti.

Muhabir: SELDA FINDIK