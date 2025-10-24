Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı mensupları, partilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki haftalık grup toplantısına misafir oldular.

İl Başkanı Şuayb Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan’ın yanı sıra bazı ilçe ve birim başkanlarının bulunduğu bir heyet, Çarşamba günü, TBMM’nde düzenlenen haftalık grup toplantısına katıldılar.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın konuşmasını dinleyen Saadet Çorum mensupları, grup toplantısının ardından, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ın eşliğinde Meclis’i gezdiler.

“ŞARM EL ŞEYH TİYATROSU”

Ülke ve dünya gündemine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Şarm el Şeyh’te, Trump’ın “barış güvercini kostümüyle” sahne aldığı bir tiyatroya tanıklık edildiğini belirterek, antlaşmanın mürekkebi kurumadan ateşkesi ihlal eden İsrail’in soykırımı sürdürmesine karşı durmak gerektiğini söyledi.

“BU BAKANLAR NEREYE BAKIYOR?”

Konuşmasının son bölümünde Türkiye’nin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Saadet Lideri Arıkan, “İnsan sormadan edemiyor: Bu 23 yıllık iktidar ve bu iktidarın bakanları nereye bakıyor? Türkiye'de çeteler cirit atıyor, trafik ringe dönmüş, torbacılar; caddelerde, sokaklarda okul önlerinde kol geziyor, insanlar sokaklarda yürüyemez olmuş ama İçişleri Bakanı’na göre Türkiye dünyanın en güvenli ülkesi. Gazeteciler, yaptıkları haberlerden dolayı gözaltına alınıyor, yolsuzluk ayyuka, kayyımlar makam odalarına çıkmış, muhaliflere, iktidara eleştiride bulunanlara şafak operasyonları düzenleniyor. Ama Adalet Bakanı’na göre Türkiye bir hukuk devleti. Enflasyon rakamları rekor üstüne rekor kırıyor. Altın, dolar, euro almış başını gidiyor. İnsanlar borç sarmalında ama Hazine ve Maliye Bakanı’na göre Türkiye ekonomisine güven duyuluyor. Girdi maliyetleri, üretimi karşılamayan çiftçi kan ağlıyor. Ülkede hayvancılık bitme noktasına gelmiş, her yıl on binlerce hektar ormanlık alan yanıp kül olurken sadece izlemekle yetinen Tarım ve Orman Bakanı’na göre Türkiye dünyaya örnek gösteriliyor. Tekraren soruyorum arkadaşlar: Bu bakanlar nereye bakıyor? Milletin gerçeğini görmemek için yüzlerini nereye çevirmişler? Ya sosyal medyada siyaset, ya da yandaş televizyonlarda hamaset yapıyorlar! Birileri görmezden gelse de, bu ülkenin hakikatini gören milyonlar var! Gerçeği konuşmaktan korkmayan kadınlar, adaleti savunmaktan vazgeçmeyen gençler, emeğiyle, alın teriyle ayakta duran işçiler, bu ülkenin gerçek sahipleridir! Bakanlar başka yerlere bakadursun. Biz milletin gözünün içine bakıyoruz! Orada her şeye rağmen umudu görüyoruz, kararlılığı görüyoruz, yaşanabilir bir Türkiye’nin, beraber inşa edeceğimiz güzel günlerin ışığını görüyoruz! O ışık, ne saraydan, ne Washington’dan, ne Londra’dan doğar. O ışık, bu milletin yüreğinden doğar! İnşallah bunun için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ