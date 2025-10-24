Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ev Hemodiyalizi Ünitesi, 2022 yılında başladığı faaliyetlerini başarıyla sürdürerek önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Ünitede, 10. grup hasta sınavı teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada başarıyla gerçekleştirildi.

Ev Hemodiyalizi Ünitesi eğitim odasında yapılan sınava; Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran, İl Sağlık Müdürlüğü komisyon üyeleri, nefroloji uzmanları, Ev Hemodiyalizi Eğitim Sorumlu Hemşiresi Perihan Eken ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Katılımcıların gözetiminde gerçekleştirilen sınavda hastalar, ev hemodiyalizi uygulamasına dair bilgi düzeylerini ve pratik becerilerini sergiledi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan hastalar, sınav sonunda sertifikalarını aldı.

Ev Hemodiyalizi Ünitesi, 2022 yılı Ekim ayında 4 hastaya eğitim verilerek faaliyete başlamış, kısa sürede bölgesinde öncü bir merkez haline geldi. 2025 yılı itibarıyla 18 hasta evinde diyaliz tedavisini başarıyla sürdürürken, 4 hasta da eğitim sürecine devam ediyor.

Ünite, yalnızca Çorum’daki hastalara değil, eğitim merkezi bulunmayan çevre illere de hizmet sunuyor. Amasya ve ilçelerinde yaşayan 8 hasta, Çorum’daki merkezden aldıkları eğitim ve destekle evde hemodiyaliz tedavisini güvenle uyguluyor.

Evde hemodiyaliz tedavisi, hastaların yaşam kalitesini artırıyor, hastaneye bağımlılığı azaltıyor ve bireylere kendi yaşam alanlarında özgürlük sağlıyor. Eğitimini tamamlayan hastalar, uzman denetimi ve teknik yeterlilik esaslarına göre tedavilerini evde sürdürebiliyorlar.

Ev Hemodiyalizi Ünitesi’nin tüm çalışmaları, Ev Hemodiyalizi Sorumlu Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Eser ve Eğitim Sorumlu Hemşire Perihan Eken koordinasyonunda yürütülüyor. Ekip, hasta eğitimi, tedavi izleme ve kalite standartlarının korunması konularında büyük bir titizlikle görev yapıyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, ev hemodiyalizi uygulamalarını modern, hasta merkezli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti anlayışının önemli bir parçası olarak görmekte. Hastane yönetimi, bu alandaki örnek uygulamaların bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına devam edeceğini vurguladı.

Katılımcılar, hastaların gösterdiği özveriden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, tüm hastalara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi.

