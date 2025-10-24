Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Valilik binası önünde Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Talip Kurt tarafından karşılandı.

Buradan Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Sağlam daha sonra makama geçti. Makamdaki görüşmede, il genelinde yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik çalışmaları ve devam eden yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, Çorum’un son dönemde elde ettiği gelişmeler ve projelerde İçişleri Bakanlığı’nın verdiği desteklerin önemli rol oynadığını belirtti. Çalgan, Bakan Yardımcısı Sağlam’a ilde yürütülen çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam ise Çorum’un kamu yatırımları ve güvenlik alanındaki performansından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Çorum, hem emniyet hem de jandarma teşkilatımızın uyumlu çalışmasıyla örnek bir il konumunda. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Sağlam, ayrıca kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Muhabir: Haber Merkezi