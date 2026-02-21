Kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde hatalı şekilde park edilen otomobil yüzünden halk otobüsü ilerleyemedi.
Otobüsün yolu kapatmasıyla birlikte araç yoğunluğu kısa sürede çevre yollara taştı.
Trafik, Gazi Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi bağlantısında tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. İlerleyemeyen sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Öte yandan, aracın sürücüsünün uzun süre gelmemesi vatandaşların tepkisini artırdı. Sürücünün, trafik polisinin caddeye ulaşmasının hemen ardından aracının başına gelmesi dikkat çekti.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK