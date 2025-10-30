Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 24 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanan devlet sübvansiyonlu kredi faizlerinin artırılmasına tepki göstererek, çiftçilerin kullandığı kredi faizinin yüzde 20’den 30’a çıkması karşısında büyük mağduriyetler yaşanacağını söyledi.

Tarım ürünlerinin destekleme alımlarında arzu edilen artışın sağlanmadığını, buna karşılık girdilerin sürekli arttığını vurgulayan Adem Özdemir, “2025 yılında yaşanan don ve kuraklıktan dolayı zirai kredi borçlarının ertelenmesini beklerken, faiz yükünün yüzde 50 artırılması çiftçimizi kara kara düşündürmektedir” dedi.

Çorum çiftçisinin 2024 kredi borçlarını, sübvansiyonlu kredi kullanarak yatırabildiğine dikkat çeken Özdemir, Çorum’un bazı bölgelerinde arpa, buğday ve ayçiçeği veriminin düştüğünü, hatta biçilmeyen nohut ve mercimek ürünlerinin olduğunu, çiftçi bu ağır şartlar altında iken bir de faiz şokunun ağır bir darbe oluşturduğunu ifade etti.