Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 1993 yılında RP İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, o zamanki asgari ücreti yetersiz bularak “Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla, bir simidi bile layık görmüyor. Bunların izinden nasıl gideceksiniz?” dediğini hatırlatarak, “Siz ise, bırakın çay-simidi, insanımızı kuru ekmeğe bile muhtaç ettiniz” dedi.

Mevcut iktidarın, sürekli 2002 öncesi-sonrası kıyaslaması yaptığını ve “Eski Türkiye” diye geçmişi kötülediğini, oysa milletin şimdi çok daha zor durumda olduğunu anlatan Ahmet Damar, “O zamanlar, emekli de, asgari ücretli de, esnaf da, bir yakınının düğününe rahatlıkla çeyrek altın götürebiliyordu. Şimdi emekli torunundan kaçıyor, asgari ücretli, çocuğunun beslenme çantasına yiyecek koyamıyor.” diye konuştu.