Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Türkiye’nin, Cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacağını vurguladı.

Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. Yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Uysal, “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak Ulu Önder Atatürk’ün bilhassa onu armağan ettiği genç nesillere verilmiş tarihi bir görevdir” dedi.

Mesajında demokrasi, laiklik ve sosyal hukuk devleti vurgusu yapan Veli Uysal, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyetin, milletimize verilmiş en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu açıkladı.

Açıklamasında “Cumhuriyet, kurtuluş savaşı kahramanlarımızın bize bıraktığı vatanımızdan sonraki en değerli emanettir. Cumhuriyet, yurttaşlarımız arasında hukuki, yasal, siyasal ve sosyal eşitliği sağlayarak toplumsal barışımızı kanunlarla teminat altına almış, bulunabilen en insani yönetim biçimidir. Cumhuriyet, mülkiyet ve miras dahil bütün insan haklarını güvenceye alan en güvenilir yönetim biçimidir. Cumhuriyet bu haliyle kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet erdemdir, aydınlıktır” diyen Veli Uysal, ülkemizin içerisinde bulunduğu zor koşulları atlatacak birikime sahip olduğunun altını çizdi.

Veli Uysal, “Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıldönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Demokratik, laik, çağdaş cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi