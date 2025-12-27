Atatürk Anadolu Lisesi adına başvurusu yapılan “PES: Planlı Ol, Erdemli Yaşa, Sistemli Çalış” tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek Resmî Bülten’de yayımlandı.

Atatürk Anadolu Lisesi adına başvurusu yapılan “PES: Planlı Ol, Erdemli Yaşa, Sistemli Çalış” adlı tasarım, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Söz konusu tasarım, 2025 007165 tescil numarası ile Tasarım Siciline kaydedildi. Tescile ilişkin bilgiler, 09 Ekim 2025 tarihli ve 470 sayılı Resmî Bülten’de yayımlanarak ilan edildi.

Tasarım, Atatürk Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Çağlar Aktürk tarafından geliştirilirken; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)’nin planlı çalışma, değerler eğitimi ve disiplinli öğrenme anlayışıyla doğrudan ilişki taşıyor. PES tasarımı, akademik başarıyı ahlaki değerler ve sistemli çalışma alışkanlığıyla bütünleştiren özgün bir eğitim yaklaşımını temsil ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi