AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, yaptıkları ortak açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum'a 8 adet tam donanımlı Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı tahsis edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, tahsis edilen ambulansların il genelinde acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracağı, müdahale sürelerini kısaltacağı ve vatandaşlara daha hızlı, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik bu önemli destekten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür edilerek, yeni ambulansların Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi