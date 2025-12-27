İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Başarılı öğrenciler, ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın elinden aldı.

Yarışma sonuçlarına göre, Ortaokullar Arası Şiir Yarışması’nda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi İlter Yılmaz birinci oldu.

Ortaokullar Arası Resim Yarışması’nda 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Reyyan Zehra Keskin dereceye girerken, İlkokullar Arası Resim Yarışması’nda ise Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Şiir Defne Zavar birincilik elde etti.

Ödül töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çevre duyarlılığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, “Çevre bilinci ve doğa sevgisini sanatla buluşturan bu anlamlı yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, dereceye giren öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR