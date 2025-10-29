Çorum Belediyesi, ilk temapark olan Müzik Parkı’nın ardından bu kez Masal Temalı Park için çalışmalara başladı. Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan ve Çorum’un en eski parkaları arasında yer alan park, çizgi film karakterleriyle Çorum’un ilk masal parkı olacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da çocuklara yönelik bir ilki gerçekleştireceklerini ifade etti. Park Bahçeler Müdürü İsmail Özler’den devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Aşgın, “İlimizin en eski parklarından biri olan yaklaşık 3.800 m2 büyüklüğündeki Hitit Park’ta, tüm sert zemin, oyun grubu ve donatı elemanlarını yenilemeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Bu parkımızı da en kısa sürede bitirerek çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği bir alan haline getireceğiz. İlimizde ilk kez “masal konseptiyle” hazırlanan projede 170 metrekarelik oyun alanının yanı sıra, çocukların eğlenceli vakit geçirip sosyalleşebileceği çeşitli çizgi film ve masal karakterleri yer alacak. Park kültürümüzü yansıtan Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Dede Korkut gibi karakterlerin yanı sıra her yaş grubu tarafından tanınan çizgi film karakterlerine ve günümüz çocuklarının favori yapımlarına ait eserler de yer alacak. Ayrıca park içerisinde Masal Adası ve Masal Yolu gibi temalar da bulunacak. İlimizde ilk kez gerçekleştireceğimiz Masal Temalı Parkımızla birlikte çocuklarımız hem masal okuyup hem karikatür görselleri ile adeta masalı yaşama imkânı bulacaklar. Çocuklarımız için ne yapsak az. Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımız için hazırladığımız parkımız şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi