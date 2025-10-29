Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal örgütlerin faaliyetleri, kurumsal yapısı, üreticiye katkısı ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya olan desteği göz önünde bulundurularak verilen belge kapsamında birlik üyeleri, “buzağı desteği kapsamında buzağı başına 280 TL, süt desteği kapsamında litre başına 40 kuruş, Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerde %5 ek indirim, tarım ve hayvancılık desteklemelerinde öncelikli değerlendirilme, Bakanlık projeleri ve hibe programlarında avantajlar sağlamaya” hak kazandı.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu önemli başarı tüm üyelerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortak emeğiyle elde edilmiştir.

Birliğimiz Çorum hayvancılığını daha ileri taşımak ve üreticimizin yanında olmaya devam etmek için aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir. Üreticilerimize, ilimize ve hayvancılık sektörümüze hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ