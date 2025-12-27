CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde, Ahlatcı Holding bünyesindeki GoldForce Barut Fabrikası ile Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj Fabrikası’nı ziyaret etti.

Milletvekili Tahtasız, GoldForce’da Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı ve Genel Müdür Mehmet Tök ile görüşerek üretim hakkında bilgi aldı.

GoldForce’un 1.652 dönem alanda 105 adet binadan oluştuğunu, yıllık 2.400 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Tahtasız, nitrogliserin, nitroselüloz ve barut entegre tesisinin, hem TSK’nın ihtiyaçlarını karşıladığını, hem de büyük çapta ihracat yaptığını söyledi.

Çorum Milletvekili Tahtasız, savunma sanayiine bu fabrikayı kazandıranlara teşekkür ederken, barışın, caydırıcı savunma gücü ile kurulabileceğine de dikkat çekti.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ve ilçe yöneticileri ile birlikte Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj Fabrikası’nı da ziyaret eden Mehmet Tahtasız, Yönetim Kurulu Başkanı Salih zeki Öztekin, :aşkan Yardımcısı Levent Öztekin ve CEO Dinçer Sinici ile görüştü.

Milletvekili Tahtasız, Sun-Ka’nın 36 yıllık bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin 5 büyük gri karton üreticisinden biri olan firmanın, daima destekçisi olacaklarını söyledi.