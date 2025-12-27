AK Parti 26. ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan, TUDİP (Türk Dünya İş Kadınları Platformu) Başkanı Gülnur Kamaşak, Yönetim Kurulu üyeleri, TİYSAT Başkanı Erdinç Yaşrin, Sinem Sinangil ve bazı Yeşilçam oyuncuları, Sungurlu Sevgisun Kadın Girişimcilik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Havva Özata’yı ziyaret ettiler.

Konuklar, Sungurlulu kadın girişimcilerin başarılı çalışmalarını yerinde izleyerek takdirlerini dile getirdiler.