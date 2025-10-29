Her kim Sevr’i hortlatmaya kalkışırsa,

hevesini kursağında bırakmaya hazırız!

Bugün, Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünü kutluyoruz. Büyük Atatürk’e, silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize rahmet dileklerimizi, saygılarımızı, sonsuz minnet duygularımızı sunarak…

Yüce Gazi’nin “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i, O’nun ilkeleri ışığında sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığı içinde, “Yaşasın bağımsız ve özgür Türkiye, yaşasın Cumhuriyet!” diye bir kez daha haykırıyoruz.

Güncel gelişmelere ve ufukta beliren tehlikelere karşı da, başlıktaki ifadelerimizle tüm yurtseverlere tercüman oluyoruz.