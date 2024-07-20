Sokak köpekleri ile ilgili düzenleme tamamlandı ve hazırlanan yasa teklifinde bazı önemli değişiklikler yapıldı. Kapsamı daraltılan uyutmaya belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek, köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis, köpeği sokağa terk edene 60 bin lira para cezası geliyor.

Son zamanlarda her mecrada, köpeklerin uyutulması yasa teklifi gündemi meşgul ederken Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kentte önemli adımlar atan Başkan Aşgın, "Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" modelinin sokak hayvanları sorununun çözümünde en etkili ve makul yöntem olabileceğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere 1 Aralık 2022 tarihinde Çorum'da valilik, belediye ve ilçe belediyelerinin içinde yer aldığı "Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kuruldu. Birliğin kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmaları sürerken hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulması için önemli adımlar atıldı.

Başkan Aşgın da Çorum modelini örnek gösteren paylaşımında şu açıklamayı yaptı: "31 Ekim 2022 tarihli, 6320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle; Valiliğimiz, belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ile il özel idaremiz ortaklığında kurulan ve sokak hayvanlarına türlerine göre uygun doğal yaşam alanları oluşturarak kısırlaştırma metoduyla nüfuslarını kontrol altına almayı ilke edinen "Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" modeli; sokak hayvanları sorununun çözümünde en etkili ve makul yöntem olabilir."