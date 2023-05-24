Sungurlu’nun Yenihayat Mahallesi'nde oturan ve yüzde 95 engelli raporu bulunan Şahin Baranlıoğlu’nın eşi Döne Baranlıoğlu, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e ulaşarak eşi için manuel sandalye talep etti.

Konuya duyarlı davranan Başkan Şahiner, istenen tekerlekli sandalyeyi temin ettirdi. Baranlıoğlu ailesini ziyaret eden Şahiner aileye sandalyeyi teslim etti.

Döne Baranlıoğlu, “İsteğimizi yerine getirdiniz. Bizi geri çevirmediniz. Evimize kadar gelerek bizlere onur verdiniz. Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek teşekkürlerini dile getirdi.