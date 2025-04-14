Ahlatcı Çorum FK’nın 3-2 üstünlüğü ile sona eren Manisa FK maçının ardından bir çocuk taraftar sahaya atlayarak galibiyeti futbolculara sarılarak kutlamak istedi.

Minik taraftarın sahaya atladığını gören bir polis memuru koşarak çocuğu yakaladı ve futbolcuların yanına gitmesine izin vermedi. Polis memurunun bu tutumuna ilk tepki Çorum FK’lı futbolculardan Ozan Sol ve kaleci Hasan Hüseyin Akınay’dan geldi. Koşarak polis memurunun yanına giden ve çocuğa sarılarak oradan uzaklaştıran Ozan Sol ve Hasan Hüseyin Akınay’a taraftarlarda “Emniyet Dışarı” tezahüratları ile destek verdi.

Minik taraftar yaşadığı şoku kısa sürede üzerinden atarak futbolcularla birlikte galibiyeti kutladı.