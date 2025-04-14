Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 34.hafta maçında konuk ettiği Manisa FK’yı 3-2 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşarken, play-off umutlarını da tazeledi. Kulübün onursal başkanı Muhsin Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaptan Ferhat Yazgan’dan play-off sözü aldığını ifade etti.

Maçtan sonra soyunma odasına inerek takımı tebrik eden Muhsin Dere, kaptan Ferhat Yazgan’la çekilen fotoğrafını “Kaptanımız Ferhat’tan play-off sözünü aldık inşallah” ifadeleriyle paylaştı.

HEDEFE BİR NADIM DAHA YAKLAŞTIK

Dere, karşılaşmayla ilgili olarak da yaptığı değerlendirmede, “Ahlatcı Çorum FK’mız, Manisa FK’yı konuk ettiği maçta, skoru 1-0’dan 3-2’ye getirdiği karşılaşmadan altın değerindeki 3 puanla ayrılıyor.

Play-Off hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bireysel hatalarımızdan ders çıkarttığımız ve bu hataları telafi ettiğimiz takdirde daha rahat galibiyetler alabileceğimizi bu maçla bir kez daha anladık.

Haftaya, deplasmanda Amed SK ile oynayacağımız maça odaklanıp, Play-Off'lara adım adım ilerleyişimize devam etmeliyiz.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve büyük Çorum FK taraftarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.