Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 34.hafta maçında konuk ettiği Manisa FK’yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Eren Karadağ (2) ve Ali Akman’ın golleriyle 3-2 yenerek hedefine bir adım daha yaklaşırken, en kötü ihtimalle gelecek sezon da 1.Lig’de mücadele etmeyi garantiledi.

MALATYA NDÜŞTÜ

Oldukça çekişmeli geçen ve puan cetvelinde sıralamanın her geçen hafta değiştiği, play-off potasındaki takımların bile düşme korkusu yaşadığı 20 takımlı ligde son 4 sırayı alan takımlar 2.Lig’e düşecek. Bu doğrultuda, -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor’un haftalar önce ligden düşmesi kesinleşirken, 19.sırada yer alan Adanaspor ise pamuk ipliği ile lige tutunmuş durumda.

EN KÖTÜ İHTİMALLE SENEYE DE 1.LİG’DEYİZ

37 puanlı Şanlıurfaspor, 38 puanlı Manisa FK ve 39 puanlı Ankaragücü düşme korkusunu yakından hissediyorlar. 38 puanlı Manisa FK ile Çorum’da karşılaşan Ahlatcı Çorum FK, 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanarak puanını 51’e yükseltti ve Manisa FK ile puan farkını 13’e çıkartıp hem play-off umutlarını tazeledi, hem de en kötü ihtimalle gelecek sezon da 1.Lig’de mücadele etmeyi garantiledi.

Normal sezonun kalan 4 haftasında Amed (D), Ankaragücü (D), Şanlıurfaspor ve İstanbulspor’la (D) karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK tüm maçlarını kaybetse bile artık matematiksel olarak düşme ihtimali bulunmuyor.

GÖZLER BAŞKANDA

Öte yandan, Her ortamda sezon sonunda kulübü bırakacağını ifade eden ve ligde kalmayı garantiledikten sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan kulübü geri almasını isteyeceğini ifade eden Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın izleyeceği politikanın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.