Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK arasında oynanan maç öncesinde iki takımın ilk 11’de yer alan futbolcular ve hakem triosu sahaya otizm içerikli pankartla çıktı. Futbolcular ve hakemler, sahaya “Otizm engel değil, sadece farkındalıktır” yazılı pankartla çıktılar.

Birleşmiş Milletler tarafından Nisan ayı “Dünya Otizm Farkındalık Ayı”, 2 Nisan günü ise “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl Nisan ayında çeşitli etkinliklerle farkındalık faaliyetleri yürütülmekte ve otizmin önemine dikkat çekilmekte. Bu bağlamda Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçı öncesinde de otizmle ilgili pankart açıldı.