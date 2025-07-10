İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, açılış konuşmasında NRP eğitiminin yenidoğan yaşam kurtarma becerilerini güçlendirmedeki kritik önemine dikkat çekti; Kayseri’den gelen eğitim ekibine, birim çalışanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Üç gün süren teorik ve uygulamalı modüllerin ardından başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara, Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve eğitmenler tarafından NRP Uygulayıcı Sertifikaları takdim edildi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu eğitimle birlikte yenidoğan bakım kalitesinin ve acil müdahale yetkinliğinin daha da artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi