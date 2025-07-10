İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde üç gün süren eğitime 12 kursiyer katıldı. Standartların yükseltilmesine katkı sağlayarak hasta güvenliğini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan eğitim sürecinde karar alma mekanizmalarını güçlendirmek ve vakalara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için Sağlık Komuta Kontrol Merkezinde çalışan personelin sağlıkla ilgili çağrıları doğru şekilde karşılayıp değerlendirmesi, uygun ambulansın görevlendirilmesi, hastanın durumuna göre doğru hastanenin seçilmesi, gerektiğinde hasta nakil sürecinin yürütülmesi, ekiplere ve hastalara klinik danışmanlık yapılması, afet ve acil durumların yönetilmesi ve tüm kayıtların uygun şekilde tutulmasının hedeflendiği de bildirildi.

4 eğitimcinin yer aldığı eğitimin kapanışı ve belge takdim töreni ise Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. İlker Birtek ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan’ın katılımı ile yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi