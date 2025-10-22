Açıklamada, her yıl kış aylarında özellikle lodoslu günlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle üzücü olayların yaşandığı vurgulanarak, “Karbonmonoksit, renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmez ancak kısa sürede ölümcül sonuçlara neden olabilir. Zehirlenme belirtileri hissedildiğinde hemen 112’yi arayın.” uyarısında bulunuldu.

Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için şu önlemlere dikkat çekti:

“Sobalar aşırı doldurulmamalı, yatmadan önce yakıt eklenmemeli. Bacalar düzenli olarak temizletilmeli ve sızdırmaz olmalı. Şofben montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalı. Lodoslu havalarda soba yakılmamalı, yakılıyorsa gece mutlaka söndürülmeli.”

Ayrıca vatandaşlara, olası acil durumlarda 112 Acil Servis, 110 İtfaiye, 186 Elektrik Arıza ve 187 Doğalgaz Arıza hatlarını aramaları hatırlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi