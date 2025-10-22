Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın emekli maaşları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, intibakın sağlanmasıyla ilgili verdiği kanun teklifi İçtüzük 37’nci madde gereğince doğrudan genel kurul gündemine alındı.

8 Eylül 1999 öncesi emekli olanlar, 1999 ile 2008 arası emekli olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderilmesi ve aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70’e yükseltilmesini içeren kanun teklifi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Kanun teklifi üzerine TBMM’de söz alan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, “Biz halkımızın sorunlarını çözüyoruz” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve iktidar milletvekillerine seslenerek, “Sorunları çözmeye açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alan 16 milyon emekliden başlayın. Elinizi vicdanınıza koyun, Saray’dan korkmayın, teklife evet deyin” dedi.

“EMEKLİLER KAMBUR DEĞİLDİR!”

Emeklilerin insan onuruna yaraşır bir maaşla hayatlarının ikinci baharını huzur içerisinde geçirmek istediğini vurgulayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bugünkü emeklilik sistemi adil olmayan bir sistem; düşürülen aylık bağlama oranları ve sistem dışına itilen milyonlarca yurttaşımız var. Bugün ne yazık ki emekli maaşları yoksulluk ve açlık sınırının altında kalmış, bu da derin bir krize yol açmıştır. Emeklilerimiz çok şey istemiyor, ömürlerinin geri kalanını insanca yaşam koşullarında huzur içinde geçirmek istiyorlar; bu, emeklilerin hakkı olduğu kadar devletimizin de, bizlerin de emeklilerimize bir borcudur. Emekli, içeceği bir bardak çayın hesabını yaparken maalesef saray ise günde 2.195 emeklinin parasını harcıyor. Emekliyi perişan eden saray faize günlük 26 milyar 361 milyon ödüyor. Trump'la beş dakika görüşmek için ülkemizin nadir toprak elementlerini vermekten çekinmiyor. Suriyeli mültecilere gelince milyarlarca dolar harcayan Hükûmet, ne hikmetse devletine günlük 28 milyar vergi ödeyen vatandaşını, emekliyi sırtında kambur olarak görüyor, emekliyi yok sayıyor, ne yazık ki emekliyi açlık sınırı altında maaşa mahkûm ediyor. Bu ülkenin sırtında bir kambur varsa o da halkını yokluğa ve yoksulluğa mahkûm eden AKP iktidarıdır.”

“AYRIMCILIK VE ADALETSİZLİK YARATILDI”

AKP iktidarı tarafından yapılan kanun değişikliğiyle 8 Eylül 1999 öncesi emekli olanlar, 1999 ile 2008 arası emekli olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrası emekli olanlar arasında ciddi bir ayrımcılık ve adaletsizlik yaratıldığını vurgulayan Mehmet Tahtasız, 2008'de yapılan değişiklikle aylık bağlama oranları yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşürüldüğünü, 2008 yılında çıkarılan yasa olmasaydı bugün en düşük emekli maaşının 30 bin lira olacağını söyledi. 2002 yılında en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 40 fazlası olduğunu, bugün ise en düşük emekli maaşının asgari ücretin yüzde 30 gerisinde kaldığını dile getirdi.

Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda emekli olanların tarihlerine bakılmaksızın prim hakkı kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlarla eşit aylık ödemesi için intibak sağlanacağını açıklayan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şöyle devam etti:

EMEKLİLER NE İSTİYOR?

“Emeklilerimizin seçtiği milletvekillerinden istediği insan onuruna yakışır bir emekli maaşıdır. Emekliler seyyanen zamlarla birlikte millî gelirden pay verilsin istiyor. Aylık bağlama oranı yeniden yüzde 70'e getirilsin, emekli aylıklarından yapılan ilaç, muayene, optik, ortez, protezden alınan katkı payları kaldırılsın istiyor. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığına bağlansın istiyor. Vatandaşımız emekli maaşları arasındaki intibak sağlansın istiyor. Kademeli emeklilik derhâl uygulamaya konulsun, bir gün ve on yedi yirmi yıl haksızlığı kalksın istiyor. 3600 ek gösterge tüm meslek grupları ve memurları kapsayacak şekilde genişletilsin istiyor. Staj ve çıraklık başlangıcı emekliliğe dâhil edilsin istiyor. TOKİ projeleri kendilerine kontenjan olarak yüzde 50 artırılsın istiyor. Çok şey mi istiyor? FETÖ'ye, yandaşa ne istediyse verenler emeklimizin bu istediklerine kayıtsız kalmasınlar. Az önce Grup Başkan Vekiliniz Abdulhamit Gül ‘Bizim derdimiz milletin sorununu çözmek.’ dedi, birazdan 16 milyon emeklimizin sorununu çözmek için, onların insanca yaşaması için verdiğim kanun teklifine ‘evet’ oyu kullanacak, sözünde duracaklar mı göreceğiz? Bu kanun teklifine oy verirken elinizi vicdanınıza koyun. Ülkemize yıllarca hizmet ederek emekli olan milletimize borcumuzu kanunun görüşmesine ‘evet’ oyu vererek ödeyelim, intibakı sağlayalım çünkü emeklilerimiz insanca yaşamak istiyor. Saraydan korkmayın, bu kanun teklifine ‘evet’ deyin.”

Muhabir: Haber Merkezi