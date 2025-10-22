İl Müftüsü Şahin Yıldırım, inşaatında sona gelinen Hıdırlık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım’ın Hıdırlık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu inşaatında incelemesinde Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan, TDV Çorum Şube Temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ve İmam Hatip Cezmi Durmuş hazır bulundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, incelemeler sırasında kurs binasında çalışan ustalarla görüşerek, inşaatın geldiği aşama hakkında bilgi aldı. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Yıldırım, kursun tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un hafızlık eğitimine ve dini hizmet altyapısına önemli katkı sunacağını belirtti.

Akşemseddin Camii yanında inşası süren Hıdırlık Kur’an Kursu’nda, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Binanın kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

Ziyaretin sonunda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve beraberindeki heyet, inşaatta emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, kursun kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi