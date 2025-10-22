Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazetecilik mesleğinin toplumsal bilinç ve kamu yararı açısından büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinç ve kamu yararı açısından büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek bu bilinçle fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarının gününü kutlayan Çıplak, kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız biçimde yansıtmanın, toplumsal sorunlara ayna tutmanın da önemine değindi.

Gazetecilerin bu yönüyle demokrasinin temel direklerinden biri olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Çıplak: “Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu koşulları önemsemeden basın yayın kuruluşlarında büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Çıplak, ayrıca Çorum’daki yerel basın mensuplarının kentin gelişimine, birlik ve beraberliğine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi