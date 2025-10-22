Nehire Kestek'in eşi, Hacı Osman, Hacı Mehmet ve Ayşe Özenç'in babaları olan Hafız Hasan Kestek (79) sabah 04.00 sıralarında bir süredir tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Azap Ahmet ve Kulaksız Camii’nin ardından 22 yıl boyunca Çorum Murad-i Rabi Ulu Camii imam hatipliği görevlerinin ardından emekliye ayrılan Hafız Hasan Kestek'in cenazesi saat 10.30'da Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yıkandıktan sonra Akşemseddin Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

Merhum Ömer Avuncu’nun da namazının kılındığı cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, bazı daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi