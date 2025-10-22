Çiçekdağ, Çorum’da kuraklık yaşandığını ancak su sıkıntısı yaşamayı beklemediklerini ifade etti.

Barajların doluluk oranları hakkında da bilgi veren Çiçekdağ, "Çorum’da 2 barajda doluluk oranı yüzde 1’e kadar düştü. Alaca ve Hatap Barajı yüzde 1’e kadar düşerken, Koçhisar Barajı’nda ise yüzde 2 seviyesine kadar geriledi." ifadesini kullandı.

DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ

ÇORUM'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

Çiçekdağ, Çorum’daki barajlardaki son durumu şu şekilde açıkladı, “Yenihayat Barajı yüzde 14, Çorum Barajı yüzde 44, Alaca Barajı yüzde1, Hatap Barajı yüzde 1, Koçhisar Barajı yüzde 2, Obruk Barajı yüzde 68.”