Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığına yeniden seçilen Av. Dinçer Solmaz ve yönetimi, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’de mazbata alacak.

CHP Çorum İl Örgütü’nde olağan kongre süreci tamamlandı.

Mevcut Başkan Av. Dinçer Solmaz, tek aday olarak girdiği CHP Çorum İl Kongresinde güven tazeleyerek yeniden “İl Başkanı” seçilmişti. İl Yönetimi, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’de Seçim Kurulunda düzenlenecek törenle mazbata alacak.

Mazbata töreninin ardından parti binasında basın açıklaması yapılacak.

Solmaz, mazbata töreni ve basın açıklamasına tüm partilileri davet etti.

Dinçer Solmaz başkanlığındaki Asil Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Arzum Meryem Akdoğan, Güngör Atak, Kamil Çil, Cemal Demir, Hande Duran, Kemal Dümenci, Uğur Eke, Umut Eke, Önder Göcen, Şemsi Gökay, Arap Gürlek, Kenan Kalender, Nafiye Kalender Eryücel, Duran Keçeci, İsmail Koparan, Cemal Kurt, Gülay Özbal, Garip Özgür, Emine Özten, Emrah Öztürk, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Singil, Kenan Sir, Fikret Can Söner, Şenol Sünnetçi, Filiz Uygar Arslan, Vahap Uz, Halil Ünal, Hamdullah Uğur Yağmur ve Çağdaş Yalçın.

YEDEK YÖNETİM KURULU:

Mahmut Yalçınkaya, Turgay Başaran, Hülya Özdemir, Mehmet Savaş, Yıldırım Çıtak, Yusuf Akça, Kubilay Olcan, Cemil Kaya, Nilgün Demirdalıç, Murat Coşgun, Mustafa Çürük, Serpil Yıldız, Yücel Turap, Türkmen Bolat, Ahmet Ceyhan, Hamza Taşkıran, Emine Aydaş, Atila Erduran, Celal Ergöz, Murat Ergen, Kemal Sönmez, Satı Şahin, Sinan Gökkaya, Güldane Kaya, Cesur Dağdeviren, İsmail Çölgeçen, Bilal Kultufan, Tayfun Can Topaktaş, Emir Yağız Güngör, Yelda Arslan.

ASIL DİSİPLİN KURULU:

Erol Akyıldız, Hulusi Aydaş, Mahmut Ayvaz, Hikmet Çakmak, Sadık Eker, Serpil Erol, Ebru Öksüz, Ali Özgür, Nail Sapancı.

YEDEK DİSİPLİN KURULU: Asuman Çiçek, Mehmet Taşkaldıran, Türkan Çelik, Şehnaz Karakaya, Mert Yeşildağ.

KURULTAY DELEGELERİ:

Dinçer Solmaz, Resul Yiğitoğlu, Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Utku Ulaş Taşar, Arzum Meryem Akdoğan, Kasım Şahin, Güngör Atak.

Muhabir: Haber Merkezi