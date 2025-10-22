Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa, 5. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ne ev sahipliği yaparak Türk dünyasından hekimleri bir araya getirdi.

Kongrenin dikkat çeken ismi, diz protezlerinde robotik cerrahi üzerine önemli bir konuşma yapan Çorumlu Prof. Dr. Murat Çalbıyık oldu. Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen 5. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, bölge ülkelerinden yoğun katılımla gerçekleşti. Kongrede, teknolojinin tıp alanındaki en önemli yansımalarından biri olan robotik cerrahi masaya yatırıldı.

“GEREKLİ Mİ, DEĞİL Mİ?”

Kongrenin öne çıkan oturumlarından birine imza atan Prof. Dr. Murat Çalbıyık, “Diz Protez Cerrahisinde Robotik Sistemler: Bir Zorunluluk Mu, Yoksa Lüks Mü?” başlıklı bir konuşma yaptı.

Murat Çalbıyık, sunumunda robotik cerrahinin getirdiği avantajlar ve dezavantajları, bilimsel veriler eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Robotik sistemlerin; planlama, kesim hassasiyeti ve yumuşak doku dengesi sağlamadaki üstünlüklerini vurgulayan Çalbıyık, aynı zamanda maliyet, öğrenme eğrisi ve "acaba gerçekten gerekli mi?" sorusuna da bilimsel cevaplar aradı.

Sunumunda üç ayrı konu başlığı altında derinlemesine analizler yapan Murat Çalbıyık, dinleyicilerden tam not aldı.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Çalbıyık, sadece tıbbi bir konuyu değil, aynı zamanda kongreye ev sahipliği yapan şehrin anlamını da hatırlattı. Şuşa'nın sadece bir şehir olmadığını, Kafkasya'nın kültür ve tarih hazinesi, Azerbaycan'ın diriliş ve zafer sembolü olduğunu belirten Çalbıyık, "Böyle anlamlı bir coğrafyada, Türk dünyasının sağlık alanındaki gücünü bir araya getirmekten büyük onur duyuyoruz. Bu şehir, bizlere birlikte daha güçlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kongre, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan başta olmak üzere tüm Türk cumhuriyetlerinden ve akraba topluluklardan alanında uzman çok sayıda hekimi ağırladı. Ortak dilin bilim olduğu platformda, ortopedi ve travmatoloji alanındaki en güncel gelişmeler, vaka tartışmaları ve cerrahi teknikler paylaşıldı.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDA BULUŞULDU

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen bu önemli kongre, Türk dünyası hekimlerinin ortak akıl ve iş birliği gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorumlu Prof. Dr. Murat Çalbıyık'ın robotik cerrahi üzerine yaptığı ufuk açıcı sunum ise, geleceğin cerrahi pratiklerine ışık tutarak kongrenin en çok konuşulan başlığı oldu. Etkinlik, bilimsel zenginliğin yanı sıra, tarihi bir dönüm noktasında buluşmanın anlamıyla da katılımcıların hafızasında yer etti.

