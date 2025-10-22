Hayatını kaybeden Karşıyaka Anaokulu emekli Rehber Öğretmeni Esengül Acılıoğlu Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden, Güllü Demir Sevilmiş'in kızı, Yusuf Demirci’nin eşi, Can Acılıoğlu, Esin Mehmet’in ablası, Feramuz ve İbrahim Demir'in yeğeni Esengül Acılıoğlu Demir (51) vefat etti. Karşıyaka Anaokulu’nda görev yapan ve emekliye ayrılan Esengül Acılıoğlu Demir’in yakalandığı hastalıktan dolayı genç yaşta vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi